İzmir'de Kumara Operasyon: 1.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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İzmir'de Kumara Operasyon: 1.6 Milyon TL Ceza

İzmir\'de Kumara Operasyon: 1.6 Milyon TL Ceza

Bornova'da kumar oynayan 128 kişiye 822 bin TL, işletme sahiplerine ise 840 bin TL ceza kesildi.

28.11.2024 15:18
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İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı işletmede kumar oynarken jandarma operasyonunda yakalanan 128 kişiye 822 bin TL, işletme sahiplerine de 840 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 662 bin lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli olarak yaptığı kontrolde, Bornova ilçesi Kavaklıdere ve Gökdere mahallelerinde bulunan iki ayrı işletmede, müşterilere tombala kumarı oynatıldığı tespit edildi. İçeride yakalanan 128 kişiye kumar oynamak suçundan toplamda 822 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri A.A.Z. ve E.G. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca işletmede bulunan 1 kişi, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü tarafından işletme sahiplerine Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten, 84 adet perakende satış fişi düzenlememe nedeni ile vergi cezası olarak 840 bin TL idari para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kumara Operasyon: 1.6 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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