İzmir’de Kundaklama Sonucu Büyük Yangın: 25 Araç Zarar Gördü - Son Dakika
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İzmir’de Kundaklama Sonucu Büyük Yangın: 25 Araç Zarar Gördü

İzmir’de Kundaklama Sonucu Büyük Yangın: 25 Araç Zarar Gördü
30.06.2025 13:40  Güncelleme: 13:43
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İzmir'in Buca ilçesinde bir evin kundaklanması sonucu çıkan yangın, ormana ve Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı. Yangında 25 araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahsın evini kundaklaması sonucu ormana sıçrayan alevler, büyük bir yangına sebebiyet vermiş, sonrasında 6. Sanayi Sitesi'nde bulunan Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçramıştı. Yangın sırasında beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir bina tamamen yanarak küle dönerken yaklaşık 25 araçta kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkaran şahıs tutuklanırken, sitedeki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 15.00 sıralarında Buca Beyazevler Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, önce ormanlık alana, ardından ise yakınlardaki Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte yangının bilançosu ortaya çıktı. Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 25 aracın ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alına bir kişi tutuklandı. Öte yandan araçların alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaklaşık 25 araç yandı

Yangına büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini söyleyen Otokent Galericiler Sitesi İZOKOM Başkanı Ethem Hiçüşenmez, "Dün büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Allah'tan can kaybı yaşanmadı. Ancak esnafımıza ait 25 araç tamamen zarar gördü. Binadan sıçrayan yangınla araçlarda patlamalar oldu. Araçlarda benzin ve LPG bulunması nedeniyle bu patlamalar ciddi zararlara yol açtı. Şuradaki başta duran araçlarda herhangi bir sorun yok, ancak ortadaki beş araç, parça sızmasından kaynaklı olarak tamamen yandı" dedi.

Otokent Galericiler Sitesi'nde çalışan Mücahit Ersöz ise "Yangın, çöplükten arkamda gördüğünüz beyaz eşya deposuna sıçradı. Oradan da arabaların üzerine yayıldı. Burada esnaf abilerimizin araçları vardı, biz de onlara yardıma koştuk. Kaçırabildiğimiz araçları kurtardık. Ancak burada çok sayıda esnaf zarar gördü. Buca Belediyesi'ne bu konuyla ilgili birçok kez şikayette bulunduk fakat hiçbir tedbir alınmadı. Esnafların çok büyük zararları var. Durum ortada; biz, Buca Belediyesi'nin buna bir çare bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otokent Galericiler Sitesi'nde güvenlik olan İrfan Emre de "Yangın karşı taraftan, orman tarafından geliyordu. Önünü kesmeye çalıştık ancak bir türlü kesemedik. Daha sonra binaya sıçradı ve bina yanmaya başladı. Ardından yangın sağa sola yayıldı. Yaklaşık 20-25 araç yandı. Bu bina, beyaz eşya deposuydu. İçerisinde klima, buzdolabı, çamaşır makinesi ve benzeri eşyalar bulunuyordu" sözlerini kullandı.

1 kişi tutuklandı

Yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir’de Kundaklama Sonucu Büyük Yangın: 25 Araç Zarar Gördü - Son Dakika

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