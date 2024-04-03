İzmir\'de kuyumcuyu öldüren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Burak Reis Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.'nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.
Hırsızlık anı kameraya yansımıştı
Cinayet şüphelisi F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde; F.B.'nin elindeki siyah renkli çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açtıktan sonra içeriye girdiği ve bir süre sonra ise çaldığı altınlarla birlikte dışarı çıkıp kepengi kapatarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Kadın kimliği ile yakalandı
Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., uygulama yapan bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında olayın zanlısı olduğu belirlenen F.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İl il aranan katil, olayın olduğu mahallede yakalandı
Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere 3 ilde karış karış gezerek aradığı cinayet zanlısının, olayın gerçekleştiği mahallede yakalanmış olması dikkatlerden kaçmadı. F.B., parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için polislerce keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapılırken, atılan silaha ait parça bulunamadı.
Tutuklandı
Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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