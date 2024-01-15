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İzmir'de maganda sokakta ateş açtı, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de maganda sokakta ateş açtı, polis tarafından yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir maganda, sokağa rastgele ateş açtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, polisi görünce silahını otluk alana sakladıktan sonra itiraf etti. Gözaltına alınan magandanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de maganda sokakta ateş açtı, polis tarafından yakalandı
15.01.2024 - 07:46,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokağa rastgele ateş eden maganda, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisi görünce silahını otluk alana saklayan şüpheli, daha sonra silahın yerini itiraf etti.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Postacılar Mahallesi 6067 Sokak'ta, bir kişinin sokakta rastgele ateş açtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreste sıkı çalışma yürüten polis, belirtilen eşkal üzerine olayı gerçekleştiren Ş.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Yapılan üst aramasında silaha rastlanmazken, polisin çapraz sorgusu üzerine şüpheli, tabancayı üzerinden otluk bir alana attığını itiraf etti. Belirtilen noktada yapılan aramada suç aleti tabanca ele geçirilirken Ş.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan magandanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de maganda sokakta ateş açtı, polis tarafından yakalandı - Son Dakika


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