İzmir\'de metro istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde metro istasyonu girişinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Olayın geçmişe dayalı alacak-verecek anlaşmazlığından kaynaklı husumetten meydana geldiği ileri sürüldü.

Olay, 19 Mart günü Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71) vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli ve yardım edenler belirlendi

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, silahlı saldırıyı O.K. (29) ve H.D.'nin (31) gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerince adresleri belirlenen 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren 2 kişiye yardım ettikleri tespit edilen A.K. (29), M.F.K. (34), Ö.Ç. (29), H.E. (41), H.Y. (34), İ.Ü. (24) ve H.Y. (34) de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Alacak-verecek husumeti varmış

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve H.D.'nin yanı sıra M.F.K., H.E., H.Y., İ.Ü. ve H.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ve Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayetin taraflar arasındaki eskiye bağlı alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR