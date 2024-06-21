İzmir'de Moloz Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

3.Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanın önündeki molozlar nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi D.E.A. ise, bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Daha önce de tartışmışlar

Öte yandan cinayet şüphelisi D.E.A.'nın apartman önünden kaldırılmayan molozlar yüzünden Hüseyin Akıncı ile daha önce de tartıştığı öğrenildi. Olaya tanık olan apartman sakinlerinden Tamer Gazioğlu ise, yaşanan korku dolu anları anlattı. Gazioğlu, "Hüseyin Bey molozların kaldırılmasını istediğinde aralarında tartışma çıkmış. Sonra da karşısındaki kişi çıkan kavgada tabancayla vurmuş. Bu molozlar için çıkmış olay. Daha sonra da teslim oldu zaten" dedi.

Korkutmak için silah doğrultmuş

Zanlının emniyetteki ifadesinde korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR