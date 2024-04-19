İzmir\'de motosiklet tutkunu bekçi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletiyle kamyonla çarpışan ve trafik kazasına karışan motosiklet tutkunu bekçi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polisler ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce üzüntüye boğuldu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi kadrosunda görevli olduğu öğrenilen Cezmi Yeniay (30), kavşakta M.Z. idaresindeki 35 D 7245 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü bekçi kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cezmi Yeniay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu gördüler
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletiyle kazada hayatını kaybeden mesai arkadaşları Cezmi Yeniay'ın cenazesini görünce üzüntüye boğuldu. Genç bekçinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyon sürücüsü M.Z. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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