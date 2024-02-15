İzmir'de Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

İzmir\'de Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

İzmir'de yapılan narkotik operasyonlarda Buca, Bornova, Gaziemir, Konak ve Urla ilçelerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

15.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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İzmir'de narkotik polisleri tarafından Buca, Bornova, Gaziemir, Konak ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını yakalamaya yönelik detaylı çalışma yürüttü. Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen Buca, Bornova, Gaziemir, Konak ve Urla ilçelerindeki 5 adres ile Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat firması üzerinden gönderilen kargo paketlerine yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 52 kök kenevir bitkisi, 28 kilo 647 gram esrar-skank, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, yeşil reçeteye tabi 24 bin 454 adet sentetik hap, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 136 adet tabanca/tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

8 tutuklama

5 ilçede gerçekleştirilen operasyon kapsamında, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika

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