İzmir\'de Öğretim Görevlisi Demir Çubuklarla Saldırıya Uğrayarak Öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde, iki grup arasında çıkan tartışmada demir çubuklarla saldırıya uğrayarak öldürülen Öğretim Görevlisi Dr. Salih Zafer Dicle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle'den olayı çözmesi için yardım istedi. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle, aradaki sorunu çözüme kavuşturabilmek adına kardeşlerinin husumetli olduğu Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa'daki kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Kafedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Dicle, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son yolculuğa uğurlandı

Demir çubuklarla saldırıya uğrayarak öldürülen Öğretim Görevlisi Dr. Salih Zafer Dicle için İzmir Konak ilçesi Kahramanlar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salih Zafer Dicle'nin, iki oğlu, yakınları ve üniversiteden mesai arkadaşları katılım gösterdi.

Dicle'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İZMİR