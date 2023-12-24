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İzmir'de Öğretim Üyesi Demir Çubuklarla Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İzmir'de Öğretim Üyesi Demir Çubuklarla Saldırıya Uğradı

İzmir'de iki grup arasında çıkan tartışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, demir çubuklarla saldırıya uğradı. Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti. Olaya karışan şüpheliler tutuklandı.

İzmir\'de Öğretim Üyesi Demir Çubuklarla Saldırıya Uğradı
24.12.2023 - 19:03,
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İzmir'de iki grup arasında çıkan tartışmada demir çubuklarla saldırıya uğrayan Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle'den olayı çözmesi için yardım istedi. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle, aradaki sorunu çözüme kavuşturabilmek adına kardeşlerinin husumetli olduğu Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa'daki kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Kafedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan Dicle'nin bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Olaya karışan kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dicle'nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra şüpheliler için tekrar gözaltına alınmasına yönelik kararın çıktığı ve gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Salih Zafer, Dicle, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Öğretim Üyesi Demir Çubuklarla Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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