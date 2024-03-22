İzmir'de orman arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık olayı - Son Dakika
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İzmir'de orman arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık olayı

İzmir\'de orman arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık olayı

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:13
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İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda "İzmirli tosuncuk" olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

"İzmirli Tosuncuk" tutuklandı

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Çiftlikbank vurgununa benzeyen Ormanbank soygununda, İzmirli tosuncuk olarak bilinen O.A. ile şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de orman arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık olayı - Son Dakika

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