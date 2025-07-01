İzmir'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi Başladı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarına, günün ağarmasıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile müdahaleye başlandı.

Menderes ilçesi ve Seferihisar ilçesi sınırlarında 29 Haziran günü başlayan ve hala devam eden yangın, yerleşim yerlerine de sıçramış, yangın nedeniyle 5 mahalle ve 2 köy tahliye edilmişti. Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte geri çekilen hava araçları, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalarına yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte Menderes ve Seferihisar yangınında 4 uçak ve 10 helikopter yangına müdahaleye başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR