İzmir'de ormanlık alanda yangına müdahale ediliyor

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İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 10.16'da çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 4 helikopter alevlere havadan, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi de karadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.