İzmir\'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga

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İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semtinde otel işletmecisi ve müşterisi arasında çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay bu sabah tarihi Basmane semtinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel işletmecisi A.A. (50) ile otelde kalan C.P. (34) arasında, alacak verecek hesaplaşmasından dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine C.P., yanında getirdiği tabancayla A.A.'ya ateş etti. Göğsüne mermi isabeti alan adam kanlar içerisinde yere yığılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tabancayla vurularak yaralanan A.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR