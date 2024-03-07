İzmir'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga

İzmir\'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semtinde bir otelde çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

07.03.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi Basmane semtinde otel işletmecisi ve müşterisi arasında çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay bu sabah tarihi Basmane semtinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel işletmecisi A.A. (50) ile otelde kalan C.P. (34) arasında, alacak verecek hesaplaşmasından dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine C.P., yanında getirdiği tabancayla A.A.'ya ateş etti. Göğsüne mermi isabeti alan adam kanlar içerisinde yere yığılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tabancayla vurularak yaralanan A.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basmane, İzmir, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
13:20 Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
11:08 Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:37:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de otel işletmecisi ve müşteri arasında silahlı kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement