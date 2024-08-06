İzmir\'de Oto Galeri ve Kuyumcu Dükkanına Kurşunlama Olayında 6 Zanlı Tutuklandı

3.Sayfa

İzmir'de, bir oto galeri ve kuyumcu dükkanına yönelik kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz tarihinde, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde faaliyet gösteren bir oto galeri ve kuyumcu iş yerine yönelik olarak gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziemir ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, 6 zanlı kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklandı. - İZMİR