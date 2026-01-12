İzmir\'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Karadeniz (23) idaresindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, Serkan Topal yönetimindeki Otogar-Tınaztepe seferini yapan 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvandan kopan parçalar yola dağıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otobüs şoförünün durumu ağır

Kazada yaralanan otobüs şoförü Serkan Topal ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR