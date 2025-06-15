İzmir\'de Plastik Fabrikasında Büyük Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü tamamen kaplarken, fabrika yanındaki özel hastane tedbiren boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Plastik malzemelerin tutuşmuş olması sebebiyle fabrikadan yükselen kara dumanlar bölgeyi tamamen kapladı. Yangının sıçrama ihtimaline karşın yan tarafta bulunan özel hastanedeki hastalar tahliye edildi. Yataklı servisler ve yoğun bakım ünitesi tamamen boşaltıldı. Bazı hastalar sedyelerde dışarıya çıkarıldı.

Büyük panik yaşanan bölgede, 16 itfaiye aracının yanı sıra İzmir Büyükşehir Park Bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerlerinin de yangına müdahale ettiği bildirildi. - İZMİR