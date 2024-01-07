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İzmir'de polis aracı köpeğe çarptı: 3 polis yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de polis aracı köpeğe çarptı: 3 polis yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki polis aracı, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır olmak üzere, 3 polis memuru yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de polis aracı köpeğe çarptı: 3 polis yaralandı
07.01.2024 - 03:02,
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İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki polis aracı, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere, 3 polis memuru yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında, Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de polis aracı köpeğe çarptı: 3 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de polis aracı köpeğe çarptı: 3 polis yaralandı - Son Dakika
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