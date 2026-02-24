İzmir\'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem

Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan iki polis memuruna idari işlem başlatıldı; bir polis memuru açığa alındı. Olay, sürücünün makas attığı iddiasıyla durdurulmasından sonra gerçekleşti.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜ DARP ETTİLER

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.