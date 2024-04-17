İzmir\'de Polis Operasyonu: 41 Kişi Tutuklandı

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İzmir polisi, son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi, yakalanan 41 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde suçlulara yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda; 17 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 bin 444 adet uyuşturucu hapında ele geçirildiği çalışmalar kapsamında, 390 gram narkotik madde de bulundu.

İzmir polisi, yine 8 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı oto da ele geçirdi. 9 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 154 şüpheliye de uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 366 yoklama kaçağının yakalandığı çalışmalarda 41 kişi ise tutuklandı. - İZMİR