İzmir'de Polis Operasyonu: 41 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Polis Operasyonu: 41 Kişi Tutuklandı

İzmir\'de Polis Operasyonu: 41 Kişi Tutuklandı

İzmir polisi, son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 2 bin 444 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 390 gram narkotik madde bulundu. Operasyonlar sonucunda 8 adet çalıntı motosiklet ve 3 adet çalıntı otomobil de ele geçirildi. Toplamda 366 yoklama kaçağı yakalanırken, 9 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden, 154 şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Yakalanan 41 kişi tutuklandı.

17.04.2024 13:13
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İzmir polisi, son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi, yakalanan 41 kişi ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde suçlulara yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda; 17 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 bin 444 adet uyuşturucu hapında ele geçirildiği çalışmalar kapsamında, 390 gram narkotik madde de bulundu.

İzmir polisi, yine 8 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı oto da ele geçirdi. 9 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 154 şüpheliye de uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 366 yoklama kaçağının yakalandığı çalışmalarda 41 kişi ise tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polis Operasyonu: 41 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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