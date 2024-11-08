İzmir'de Polisten Kaçış: Motosikletleri Ezdi - Son Dakika
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İzmir'de Polisten Kaçış: Motosikletleri Ezdi

Polisten kaçarken park halindeki motosikletleri eze eze giden şüpheli yakalandı, hapis cezası var.

08.11.2024 21:02
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Polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti... O anlar kamerada

İzmir'de film sahnelerini aratmayan görüntü: Motosikletlere çarpa çarpa kaçan şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'de polis ekiplerinden kaçan bir araç sürücüsü, park halindeki motosikletleri ezerek kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren ve araçlarla kafa kafaya gelen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bornova Küçükpark'ta meydana geldi. Buca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 41 ALA 392 plakalı araç, Yeşildere Caddesi'nden Karşıyaka istikametine doğru kaçmaya başladı. Harekete geçen İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için yakındaki tüm ilçelerde kapama yaptı. Bornova yönüne giren araç, Küçükpark'ta polis tarafından çembere alındı. Polisten kaçmaya çalışan araç sürücüsü, motokuryelerin park halinde bulunan motosikletlerini ezip geçerek ters yöne girdi. Burada durmak zorunda kalan aracın sürücüsü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde polisten kaçan aracın park halindeki bir çok motosiklete çarpıp zarar verdiği, sonrasında ters yöne girerek önündeki aracı sıkıştırdığı ve durmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Cinsel Saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza ile aranan Y.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polisten Kaçış: Motosikletleri Ezdi - Son Dakika

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