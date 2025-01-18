Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu

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İzmir'de kız arkadaşıyla evlenmesine izin verilmeyen adam dehşet saçtı. Çılgına dönen adam 17 yaşındaki sevgilisini ve sevgilisinin annesini pompalı tüfekle vurdu. Anne ve kızı ağır yaralanırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.01.2025 09:18
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İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde 16 Ocak saat 17.30 sıralarında sevgilisinin ailesi tarafından evlenmelerine izin verilmeyen Y.K. (29) dehşet saçtı.

SEVGİLİSİ VE ANNESİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Akrabası H.K'yi yanına alan Y.K, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş'yi pompalı tüfekle vurdu. Anne ve kızı ağır yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken anne kızının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mesude Taspınar:
    Kendi bacısını küçük yaşta evlendirir mi acaba cahiller.Orda belki aklı başına gelir. 67 2 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    Aferin sana deli kanlı çocuk. Hapiste madalya takarlar artık sana 55 3 Yanıtla
  • Ayhan Yavuz:
    av yapan yok, av tüfeği adı altında, silah yerleri müşteri kaynıyor,her çeşit silah var, cinayetler katlanarak artıyor, can güvenliği için bireysel silahlanma minimuma düşürülmeli, hatta güvenlik görevlisi asker polis silahları bile sivil alanda kullanılanilabiliyor buna da bir önlem düşünülmeli, silah cezaları kat kat artırılmalı 45 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu sevgi değil, sapkınlık. Gerçek manada seven kıyamaz. 45 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin 35 1 Yanıtla
  • Hakan Demirel:
    Süpyancı içerde görürler süpyancılık nasılmış 26 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    adam psikopat evlense o kızın çekeceği zaten belli 25 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ailenin evlendirmek istememekte ne kadar haklı olduğu acı bir şekilde tecrübe edildi. 25 1 Yanıtla
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