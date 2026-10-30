İzmir'de sahil güvenlik ve jandarma 76 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de sahil güvenlik ve jandarma 76 düzensiz göçmen yakaladı

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İzmir\'de sahil güvenlik ve jandarma 76 düzensiz göçmen yakaladı
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İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarmanın denizde ve karada düzenlediği operasyonlarda toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda denizde ve karada toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı.

28 Ekim günü saat 03.35 sıralarında Urla ilçesinde karada tespit edilen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik botu ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Aynı gün saat 08.20 sıralarında Seferihisar açıklarında görevlendirilen sahil güvenlik gemisi ve botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracı tarafından karada tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanırken, saat 22.05 sıralarında ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen sahil güvenlik botları tarafından durdurularak yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikSeferihisarKaraburun3. SayfaJandarmaGöçmenGüncelİzmirUrlaSon Dakika

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