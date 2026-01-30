İzmir'de fırtınada 9 fabrika ve 5 konut hasar gördü - Son Dakika
İzmir'de fırtınada 9 fabrika ve 5 konut hasar gördü

30.01.2026 11:37  Güncelleme: 11:53
İzmir'de etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, 9 fabrikanın yanı sıra 5 konut ve 5 araçta hasara neden oldu. Vali Süleyman Elban, can kaybı olmamasının teselli olduğunu belirtti.

İzmir'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışta 9 fabrika, 5 konut ve 5 araçta hasar meydana geldi. Fırtınada zarar gören binalarda incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yaşanan afetlerde can kaybı veya yaralanma olmaması en büyük teselli" dedi.

İzmir genelinde dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ilçedeki evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin dış cephe tabelaları yerinden söküldü. Yağışın etkisiyle derelerde de taşkınlar oluştu. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 9 fabrikada değişik çaplarda hasar meydana geldiği, ilçe genelinde ise 5 konut ve 5 aracın hasar gördüğü tespit edildi. Afetin izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri ve vidanjörler yardımıyla tıkanan dereleri açmak için çalışmalarını yürütüyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda biriken sel sularını pompalarla tahliye ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sabah saatlerinde fırtına ve selden en çok etkilenen Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Ulucak Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Elban, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Elban, dün akşam saat 20.00 sıralarında il genelinde yoğun yağış ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek, "Söz konusu hava muhalefeti, Kemalpaşa ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kısmi bir alanda hortuma dönüşmüştür. Meydana gelen hortum felaketi nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 9 fabrikada çeşitli düzeylerde hasar oluşmuştur. Kemalpaşa'da yağış, fırtına ve hortumun etkisiyle ayrıca 5 araç ile 5 konutta zarar tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

6 vatandaş selden kurtarıldı

Vali Elban, yoğun yağışlar neticesinde 298 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını aktardı. Elban, "4'ü araç içinde, 2'si yaya olmak üzere toplam 6 vatandaşımız sel sularına kapılmış, ancak ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle bu vatandaşlarımızın tamamı yara almadan kurtarılmıştır" şeklinde konuştu.

Yaşanan afetlerde can kaybı veya yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Elban, özellikle hortum nedeniyle Kemalpaşa OSB'deki iş yerlerinde ciddi oranda maddi hasar oluştuğuna dikkat çekti. Elban, sahadaki çalışmalarla ilgili olarak, "Dün akşamdan bu yana ekiplerimiz, hem su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hem de hasar tespit çalışmaları konusundaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Daha büyük felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyor, tüm şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

