İzmir'de Şiddetli Sağanak: Sel Baskınları ve Duvar Yıkımı - Son Dakika
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İzmir'de Şiddetli Sağanak: Sel Baskınları ve Duvar Yıkımı

İzmir\'de Şiddetli Sağanak: Sel Baskınları ve Duvar Yıkımı

İzmir'de yaşanan şiddetli sağanak yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, tekneler sele kapıldı. Menderes ve Seferihisar ilçelerinde ise iki istinat duvarı yıkıldı ve araçlarda hasar meydana geldi.

11.09.2024 15:43
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İzmir'de şiddetli sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tekneler sele kapıldı. Menderes ve Seferihisar ilçelerinde iki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. İzmir'de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerine kadar merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ev ve iş yerlerini su bastı, tekneler sele kapıldı

Öte yandan Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar denize doğru sürüklendi. Dere üzerinde bulunan tekneler ise sele kapıldı.

Evini su basan mahalle sakini Sait Tangör, "Ben Manisa'da yaşıyorum. Komşular bizi aradı ve 'sel geldi, evinizin içi ve bahçeyi su bastı' dediler. Geldik ve gördük. Evimiz çok berbat olmuş. Çok büyük zararımız var. En az 300 bin TL civarında zararımız var. Ben de kürekle çamurları temizlemeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her şey 5 dakika içerisinde oldu, yetişemedik"

Teknesi suya kapılan tekne sahibi ise suyun bir anda dereden geldiğini, birçok teknenin zarar görüp suya gömüldüğünü söyledi. Bir başka tekne sahibi de "Teknemiz burada bağlıydı. Önde bir arkadaşımızın teknesinin ipi koptu. Bizim de teknemizi sürükledi. Teknemiz çok ilerlemiş. Kendi imkanlarımızla geri getirdik. Her şey 5 dakika içerisinde olmuş. Yetişemedik" diye konuştu.

İstinat duvarı yıkıldı

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla park halinde bulunan bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde de su baskını sebebiyle bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı.

Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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