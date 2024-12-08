İzmir'de Silah Ticareti Operasyonu: 26 Tabanca Ele Geçirildi

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İzmir polisi şüphelinin 'zula ev' oyununu bozdu: 26 tabanca ele geçirildi

İzmir'de haftalarca takibe alınan silah taciri yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 hafta boyunca takibe alınan silah tacirinin 'zula ev' oyunu bozuldu. Şüphelinin hem aracında, hem kendi evi ile hem de 'zula' olarak tabir edilen başkasına ait eve yapılan operasyonlarda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca satışı yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde ettikleri A.E.'nin (41), evini 3 hafta boyunca gözhapsine aldı. Operasyonun düğmesine basan ekipler, siyah renkli bir araçla evden çıkan A. E.'yi bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Silah tacirinin' zula ev'ine baskın

Şüphelinin bazı ruhsatsız tabancaları muhafaza ettiği 'zula' olarak tabir edilen farklı bir adreteki başka bir kişiye ait ikamete de ekiplerce baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. A.E.'nin kendisine ait evde de 1 adet tabanca ve şarjör elde edildi. Toplamda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen A. E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.