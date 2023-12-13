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İzmir'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi 5 kişi yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 farklı yerde yapılan silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı.

İzmir\'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi 5 kişi yakalandı
13.12.2023 - 09:50,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 farklı yerde yapılan silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında berber dükkanına gelerek içeride oturan şahsı tabancayla vuran zanlının da olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin 3 farklı noktasında iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, silahla yaralama suçuna karışan M.C.,U.B. ve R.T.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Ayrıca, bir iş yeri kurşunlaması olayına karışan K.S., de yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Berberde yaşanan silahlı saldırının şüphelisi de yakalandı

Polis ekipleri, 5 Aralık günü akşam saatlerinde Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berber dükkanına maskeli olarak gelerek husumetlisi olan S.D.'yi tabanca ile vurarak kaçan M.Ö.'yü de saklandığı bir adreste gözaltına aldı. M.Ö.'nün silahla, S.D.'yi vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

Öte yandan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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