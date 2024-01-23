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İzmir'de silahlı düello ve yaralama anı - Son Dakika
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İzmir'de silahlı düello ve yaralama anı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişinin silahlı düellosu ve tabancayla yaralama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Olayda kalkan olarak kullanılan kadının mahalle sakini olduğu ve markete ekmek almaya gittiği sırada olayın gerçekleştiği öğrenildi. Silahla yaralama olayına karışan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir\'de silahlı düello ve yaralama anı
23.01.2024 - 15:34,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişinin silahlı düellosu ve tabancayla yaralama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Silahla yaralama olayın karışan zanlı suç aletiyle yakalanırken, korku dolu anlarda kalkan olarak kullanılan kadının mahalle sakini olduğu ve markete ekmek almaya gittiği sırada olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sokakta tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar çekildi. Kimliği tespit edilemeyen kişi, B.M.'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabanca polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunurken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kalkan olarak kullanılan kadın ekmek almaya gidiyormuş

İki kişi arasındaki silahlı düello ve yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntülerde, B.M.'nin elindeki tabancayla koştuğu, daha sonra sokakta bulunan bir kadını kalkan olarak kullanarak diğer şüpheli ile birbirlerine tabanca gösterdiği anlar ile arbede sırasında diğer şüphelinin B.M.'yi tabancayla vurarak bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülenmişti. Olayda kalkan olarak kullanılan kadının mahalle sakinlerinden Ö.Ş., olduğu ve markete ekmek almaya gittiği esnada olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan ve kaçan zanlı ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilerek suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan T.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı düello ve yaralama anı - Son Dakika


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