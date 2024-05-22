İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

İzmir\'de silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

22.05.2024 02:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde iki gün önce meydana gelen silahlı yaralama şüphelisi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Öte yandan yakalanan şüphelinin 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs günü ilçede meydana gelen silahlı yaralama olayının firari şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile yürütülen çalışmalar sonrası şüphelinin F.A. olduğu öğrenildi. Adresi tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yapılan incelemede F.A.'nın 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Buca, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği“ni yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
00:29 Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 03:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement