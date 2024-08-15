İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadının Namusunu Kirlettin Denilerek Darp Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadının Namusunu Kirlettin Denilerek Darp Edildi

İzmir\'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadının Namusunu Kirlettin Denilerek Darp Edildi

İzmir'de bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının suç ortakları tarafından darp edildi ve banka hesaplarından 124 bin TL para gönderdi. Şüpheliler tutuklandı.

15.08.2024 10:08
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İzmir'de bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortaklarınca, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL para gönderen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadının Namusunu Kirlettin Denilerek Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadının Namusunu Kirlettin Denilerek Darp Edildi - Son Dakika
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