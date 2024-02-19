İzmir'de su kanalında genç bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İzmir'de su kanalında genç bir kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir\'de su kanalında genç bir kişinin cansız bedeni bulundu

Bornova ilçesinde saat 01.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde su kanalından silah sesi duyulması üzerine yapılan ihbar sonucunda, 18 yaşındaki S.B.'nin hareketsiz bir şekilde kanalda yattığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde yakınında bir tabanca bulunan genç için soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 09:25
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İzmir'in Bornova ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin su kanalında cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B.'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.'nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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