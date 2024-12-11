İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Buzağı Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Buzağı Kurtarıldı

İzmir\'de Su Kuyusuna Düşen Buzağı Kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Bayındır'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağıyı iki saat süren operasyonla kurtardı ve sahiplerine teslim etti.

11.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Bayındır'da su kuyusuna düşen buzağıyı iki saat süren operasyonla kurtardı. 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan buzağı sahiplerine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün gece Bayındır Pınarlı Mahallesi Uzunkır Sokak'tan gelen bir ihbarı değerlendirdi. Evin hemen yanında hayvan damı olarak kullanılan alanın bahçe kısmında açık bırakılan su kuyusuna buzağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Bayındır İtfaiye Grubu'ndan arazöz ve Çaybaşı Grubu'ndan kurtarma aracı gönderildi.

15 metre derinlikten çıkarıldı

Olay yerine gelen ekipler, 15 metre derinliğinde olduğunu belirledikleri kuyuya inerek buzağıyı kurtarmak için yoğun bir mesai harcadı. Kuyu içine özel ekipmanla inen ekipler hayvanı kurtarma sapanları ile sabitledi. Uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden başarılı şekilde çıkarılan buzağının sahipleri büyük sevinç yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Buzağı Kurtarıldı - Son Dakika

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