İzmir'de kent genelinde tehditle haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yapma suçu işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yağma suçları işleyen suç örgütünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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