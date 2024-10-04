İzmir\'de Suçlu Çatıda Yakalandı

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İzmir'de, 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kasten öldürme dahil birçok suçtan kaydı olan zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde kovalamaca sonucu saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' dahil çok sayıda suçtan aranması bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A.'nın (32), ilçedeki 930 sokak üzerinde olduğuna dair istihbari bilgi aldı. Bunun üzerine gerekli teknik ve fiziki çalışmaları başlatan ekipler, zanlının bulunduğu sokakta güvenlik tedbirleri aldı.

Kovalamaca sonucu saklandığı çatıda enselendi

Ekiplerin sokağa girdiğini son anda fark eden Ç.A., bir binanın çatısına çıkarak kaçmaya başladı. Bitişik binaların çatısında koşmaya başlayan zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan UYAP sorgulamasında; kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca; kasten öldürme, kasıtlı ve basit yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ise arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR