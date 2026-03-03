İzmir'de Sürücüye 182 Bin TL Ceza - Son Dakika
İzmir'de Sürücüye 182 Bin TL Ceza

03.03.2026 13:56
İzmir'de otobüsün önünü kesen sürücü R.Y. 182 bin 719 TL ceza alarak 60 gün trafikten men edildi.

İzmir'de trafik ekipleri, bir otobüsün önünü keserek durduran sürücüyü yakaladı. Sürücüye toplam 182 bin 719 TL idari para cezası kesilirken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı'nda 35 T 7149 plakalı aracın seyir halindeki bir otobüsün önüne geçerek durduğu ve sürücüsünün araçtan indiği görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen sürücü R.Y. (28) polis ekiplerince yakalandı. Sürücü R.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek, bu amaçla araçtan inmek ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddeleri uyarınca toplam 182 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - İZMİR

