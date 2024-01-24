 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında

İzmir'de tabancayla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan şahsın, otomobille yaptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada sürücünün tabancayla vurulduğu ve daha sonra kaza yaptığı belirlendi. Şahıs hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir\'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında
24.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:20
Abone Ol

İzmir'de tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın, otomobille yaptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Baysener idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu kaza yerinde anlaşıldı

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Recep Baysener'in sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı, daha sonra da ters döndüğü belirlendi.

Hastanede hayatını kaybetti

Araç içerisinden çıkartılan yaralı Recep Baysener, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabağlar, İzmir, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, Soruşturma, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:08:48. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement