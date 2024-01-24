İzmir\'de tabancayla vurulan şahsın kaza anı güvenlik kamerasında

İzmir'de tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın, otomobille yaptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Baysener idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu kaza yerinde anlaşıldı

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Recep Baysener'in sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı, daha sonra da ters döndüğü belirlendi.

Hastanede hayatını kaybetti

Araç içerisinden çıkartılan yaralı Recep Baysener, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR