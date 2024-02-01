İzmir\'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsünün soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurulması ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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