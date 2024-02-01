 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsünün aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

01.02.2024 15:05
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsünün soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurulması ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yılmaz Tunç, Gaziemir, İzmir, Saldırı, İzmir, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de taksi sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement