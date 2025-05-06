İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

İzmir\'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Diş macunu tüplerine gizlenmiş 20 milyon lira değerinde tarihi eserler, polisin operasyonuyla ele geçirildi.

06.05.2025 14:02
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İzmir'de tarihi eserleri diş macunu tüplerine gizleyip bavula koyan kaçakçılar, eserleri yurt dışına kaçırmak üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı. 20 milyon lira değerinde sikke, obje ve altın yüzükleri kaçırmak isteyen kaçakçılar, havalimanındaki valiz kontrolünde yakalandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların ikametlerine ve iş yerlerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Devam eden çalışmalarda, çeşitli yerlerden elde ettikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isteyen şüpheliler belirlenerek takibe alındı. 1 Mayıs günü Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri ile birlikte şahıslara ait bavullarda yapılan aramalarda diş macunu tüpleri içerisine zulalanmış, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 130 adet sikke, 32 adet obje ve 2 adet altın yüzük ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika

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