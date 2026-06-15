İzmir'de Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Tekne Kurtarıldı

İzmir\'de Tekne Kurtarıldı
15.06.2026 10:00
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Narlıdere açıklarında su alan teknedeki 6 yolcu, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında dümen kumanda kolunun kırılması sonucu su almaya başlayan teknedeki 6 yolcu, deniz polisi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesi Yeni Kale açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde seyir halinde olan "Grande Turco" isimli tekne, dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun (yeke) kırılması neticesinde su almaya başladı. Tekne içerisindeki vatandaşların deniz telsizi üzerinden acil durum çağrısı yapması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

6 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 2 deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri, içerideki 6 yolcuyu botlara tahliye etti. Botlara alınan vatandaşlar, güvenli bir şekilde İzmir Marina'ya getirilerek karaya çıkarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaptan ve mürettebat gemiyi terk etmedi

Teknenin batma tehlikesine karşı limana güvenli bir şekilde yanaştırılabilmesi için gemi kaptanı ve bir mürettebatın ise tahliye edilmediği, teknede kalarak ekiplerin çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Narlıdere, 3. Sayfa, Güvenlik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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