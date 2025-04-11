İzmir\'de Terör Propagandası Operasyonu

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 7'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sosyal medya üzerinden PKK/KCK, PYD/ YPG, THKP/C, DHKP/C ve MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması için bugün operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler işlemleri için emniyete sevk edilirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR