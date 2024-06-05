İzmir'de terör propagandası yapan 10 şüpheliye operasyon: 6 gözaltı

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Sosyal medya hesaplarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını sosyal medya hesaplarında yaptığını belirlediği 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere, bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik araştırmaların sürdüğü de kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığına götürüldü. - İZMİR