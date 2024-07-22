İzmir'de Torbacılara Yönelik Operasyonda 102 Bin Adet Extacy Ele Geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 102 bin adet extacy ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Konak ilçesinde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada 102 bin adet extacy ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR