İzmir'de Trafik Kazası: İki Ölü

29.05.2026 11:03
Buca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına giren ve takla atıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.15 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat (33) idaresindeki 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Karapolat ile çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer'in (27) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cenazesi itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:53:26. #7.12#
