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İzmir'de tribün liderinin öldüğü olayda yeni gelişme

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde gerçekleşen cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tabancayla vurularak hayatını kaybeden tribün liderinin yanındaki arkadaşıyla birlikte meclis üyesine tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

Olay, dün 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın ile Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub Kurucusu Evren Yiğit arasında telefonda tartışma meydana geldi. Bunun üzerine kıraathane önüne gelen Kemal Altın, telefon ile görüştüğü Evren Yiğit'i konuşmak için kıraathane önüne çağırdı. Kemal Altın, kıraathane önünde Yiğit'in arkadaşı C.Y., isimli şahısla sohbet ederken, araçla olay yerine gelen Evren Yiğit burada bulunan Altın'a tabancayla ateş etti.

"Dur" ihtarına uymayan saldırgan polislerce etkisiz hale getirildi

Bu esnada kıraathanede bulunan sivil polis ekipleri olayı kontrol altına almak için saldırgana "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan saldırgan, polislerce tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda Yiğit'in yanı sıra Kemal Altın ve kıraathanede bulunduğu öğrenilen D.O.F. adlı bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirmişti

Adrese gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Evren Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayda yaralanan Kemal Altın ve D.O.F.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Anlaşmazlığın "belediyede işe alınma" olayı olduğu ileri sürüldü

Öte yandan, 3'üncü taraf şahısların Buca Belediyesinde işe girmek istediği ve konuyu Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın'a ilettikleri, iddialara göre Altan'ın da bu konuyla alakalı tarafları görüşme yapmaları için Evren Yiğit'e yönlendirdiği öne sürüldü. Yiğit'in ise çocukluk arkadaşı olan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bu konuyu görüşmek istemediği, aralarındaki anlaşmazlığın "işe alınma" sebebiyle çıktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili C.Y.'nin gözaltına alındığı ve başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.