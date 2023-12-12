 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de uyuşturucu etkisinde annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de uyuşturucu etkisinde annesini öldüren zanlı tutuklandı

Bornova ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir zanlı, annesini öldürdüğünü söyleyerek gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, 'Annemin içindeki cini çıkardım' dediği belirtildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de uyuşturucu etkisinde annesini öldüren zanlı tutuklandı
12.12.2023 - 11:47,
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucunun etkisiyle annesini vahşice katleden ve emniyetteki ifadesinde, "Annemin içindeki cini çıkardım" dediği ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 10 Aralık akşamı, Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (20), evinin yakınlarında bulunan bir iş yerinde bekçilik yapan babası H.Ç.'ye annesi Fazile Çavdar'ı (43) öldürdüğünü söyledi. H.Ç.'nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar'ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tutuklandı

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.'nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıkan B.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Annemin içindeki cini çıkardım" dediği öğrenildi. B.Ç.'nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Cinayet zanlısı B.Ç., Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir, Aile İçi Şiddet, Uyuşturucu, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu etkisinde annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:28:18. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu etkisinde annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement