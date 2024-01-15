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İzmir'de 107 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 107 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takip ettikten sonra düzenledikleri operasyonda 107 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de 107 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15.01.2024 - 15:09,
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İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yaklaşık 3 ay boyunca takip etti. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 107 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika


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