İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 118 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 118 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 118 Bin Hap Ele Geçirildi
22.07.2026 16:48
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Bornova'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 118 bin sentetik ecza ile yakalandı. 1 tutuklama.

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile emniyet güçleri arasında yaşanan hareketli takibin ardından terk edilen otomobilde 118 bin 320 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin denetimlerini sürdüren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 FOK 486 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şüpheli araç ile polis ekipleri arasında yaşanan nefes kesen takip sonucunda sürücü, otomobili Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak üzerinde terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (yunuslar) Büro Amirliği ekiplerinin bölgeyi ablukaya alarak yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde, kaçan şüpheli M.Y.K. (26) çevredeki bir parkta kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Araçta ve olayla bağlantılı adreslerde yapılan detaylı aramalarda toplam 118 bin 320 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan M.Y.K. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 118 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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