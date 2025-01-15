İzmir'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 872 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarını yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 872.75 gram skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.O. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.O.'nun 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 5 yıldır arandığı anlaşıldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?