İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, 95.22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR