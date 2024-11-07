İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 26,5 kilo esrar ve 5,9 kilo skunk ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı.

07.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de narkotik polislerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 kilo 550 gram esrar ve 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen araç, Kemalpaşa ilçesinden kente giriş noktasında durduruldu. Savcılık talimatıyla yapılan aramada 26 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü'nce savcılık koordinesinde yapılan çalışmada da kente yurt dışından gelen bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu kısmında durdurulan şüphelinin valizinde 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Narkotik, 3-sayfa, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.